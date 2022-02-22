Как пишет Politeka.net, дети певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина уже едва ли не догнали по популярности звездных родителей. У восьмилетних Гарри и Лизы уже даже есть фан-страницы Инстаграм.

На одной из таких появилось видео развлечений детей. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Утренние покатушки», - подписаны кадры.

На видео запечатлено, как Гарри и Лиза с Максимом Галкиным катаются на санках с горки, а Алла Пугачева за ними наблюдает.

Кадры активно комментируют в Сети.

«Максим, вы такой отличный папа, как же детям уютно с вами. Дай Бог вам всем счастья», «Класс», «Вы лучшие», «Такие счастливые!!! Любовь царит в вашем замке», «Какая прелесть, ваши покатушки», «Какое счастье для ваших детей - общение с папой», - пишут в комментариях.

Напомним, Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»

Как сообщала Politeka, Пугачева в платье с сеточкой нескромно показала ноги с близкого ракурса: "Куда вы все это выставляете?"

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