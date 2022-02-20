Как передает Politeka.net, у легендарной российской певицы Аллы Пугачевой на фан-страницах в Инстаграм можно увидеть самые разные моменты из жизни. Причем исполнительница хоть больше и не выступает на сценах, все же эпатирует публику каждый раз, когда выходит в свет.

Пугачева за один сезон резко похудела и изменилась до неузнаваемости для некоторых фанатов. Причем ее частые парики с пышными волосами, яркий макияж и наряды не погодам далеко не всегда встречаются с позитивом и радушием.

В этот раз Пугачева блистала перед поклонниками в черном наряде с низом из фатина, пнамеренно приоткрыв на всеобщее обозрение свои ноги.

«Красавица Алла прелесть чудесная женщина ❤; Какие красивые фото мамы!!; Слава богу🙏 чего и вам желаем, дорогая Алла❤️; Любимая певица!!! Здоровья и долголетия!; Будем жить!; Обаяшка шикарная❤️; Спасибо, хорошо ❤; Стареем и болеем?😢; Бесподобна❤; Куда вы все это выставляете некрасиво; Спасибо!!! Жизнь продолжается!!!; Да нормально, Аллушка! 👏❤️; Лучше прикройте», - пишут в сети.

Также на одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах внук Аллы Пугачевой - Дени вручил подарок. Елизавета Галкина начала распаковывать картину, на которой оказался портрет Аллы Пугачевой. Сама артистка стояла в стороне и любовалась подарком в солнцезащитных очках.

Ранее сообщалось, дочь Пугачевой и Галкина похвасталась стильным внешним видом.

Politeka рассказывала, Пугачева появилась вместе с семьей, в Сети заметили неприятную деталь.

Также, Пугачева показала архивное фото и удивила заявлением.