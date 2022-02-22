Як передає Politeka.net, в Instagram Іванна Онуфрійчук опублікувала відео, в якому зібрала найяскравіші кадри з подорожей з чоловіком-мільйонером.
«У шалені та важкі часи рятує лише любов. Сьогодні у нас з коханим річниця весілля. Дякую моєму чоловіку, за наш перший рік разом. Минулої зими ми танцювали на березі океану та святкували народження нашої сім‘ї, у колі близьких друзів та рідних. Сьогодні будемо робити те ж саме. Для нас обох важливо зберігати традиції та вміти сторювати романтику попри всі негаразди", - зазначила телеведуча.
За її словами, минулий рік був сповнений сюрпризів і подорожей.
"Були і моменти «притирання» — коли довелося «відпускати» мене на «Танці з зірками». Були і спірні, смішні моменти, коли ми планували наші буденні справи та вигадували, як влаштувати одне одному романтичний вікенд", - поділилася емоціями Онуфрійчук.
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