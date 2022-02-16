Як пише Politeka.net, українська телеведуча Іванна Онуфрійчук показала в своєму мініблозі світлину, на якій позувала в сукні-вишиванці синього кольору з рослинним чорно-білим орнаментом. Помітно, що фото зроблено в Києві.
«Де б я не була, куди б ми не їхали, я завжди представляюся українкою і щоразу пишаюся цим💙 Мені приємно відчувати свою належність до українського народу», - написала вона.
Іванна Онуфрійчук закликала українців бути сильними та нічого не боятися.
«І зараз, в такі тривожні часи, хочеться бути єдиними в усьому. У вірі, у силі, в любові до рідної Батьківщини❤ Уміти відстояти своє та не боятися нікого — ось це про нас, про українців», - зазначила вони.
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Фолловери Іванни Онуфрійчук оцінили її образ.
«Всі кольори одягу на Вас завжди виглядають особливо», «Молодець. Так тримати», «Чудово виглядаєш», «Дуже красива», - відзначили в коментарях.
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