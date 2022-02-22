Как передает Politeka.net, в Инстаграм Иванна Онуфрийчук опубликовала видео, в котором собрала самые яркие кадры из путешествий с мужем-миллионером.
«В безумные и трудные времена спасает только любовь. Сегодня у нас с любимым годовщина свадьбы. Спасибо моему мужу, за наш первый год вместе. Прошлой зимой мы танцевали на берегу океана и праздновали рождение нашей семьи, в кругу близких друзей и родных. Сегодня будем делать то же самое. Для нас обоих важно сохранять традиции и уметь создавать романтику на все невзгоды», - отметила телеведущая.
По ее словам, прошедший год был полон сюрпризов и путешествий.
«Были и моменты «притирки» – когда пришлось «отпускать» меня на «Танцы со звездами». Были и спорные, смешные моменты, когда мы планировали наши обыденные дела и придумывали, как устроить друг другу романтический уик-энд. Однако мы постоянно учимся мудрости друг у друга, чтобы слышать, уважать, принимать и становиться еще счастливее», - поделилась эмоциями Онуфрийчук.
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Напомним, что Иванна Онуфрийчук в платье-вышиванке впечатлила внешним видом: «Я всегда представляюсь украинкой и…».
Как сообщала Politeka, Онуфрийчук отреагировала на прозвище «жена миллионера»: «Как же много у людей…».
Также Politeka писала, что Онуфрийчук показали в объятиях богатого мужа: «С каждым днем…».