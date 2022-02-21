Як пише Politeka.net, в Instagram Іванна Онуфрійчук розповіла, що читає новини про себе і вони її зачіпають.

"Як же багато у людей стереотипів. Увесь світ вчиться боротися з ними і ми теж, але якось ну дуже повільно.. Усе частіше я помічаю, що люди не готові мислити глибоко та позитивно, більшості легше робити поверхневі висновки, а ЗМІ звикли приписувати успішним людям ярлики. Я, як і мої колеги, переглядаю новини не тільки загальні, а й ті, що стосуються мене і мого життя. І щоразу, коли бачу заголовки: «Попелюшка», «Дружина мільйонера» або коментарі: «Усе їй з неба впало» та схожі на це, задумуюся", - зазначила телеведуча.

За її словами, багатьом людям простіше вважати, що комусь просто пощастило. При цьому, мало хто замислюється над тим, що за успіхом може стояти праця тривалістю більше десяти років, а за щасливим заміжжям постійна робота над собою, своїм внутрішнім світом і саморозвитком.

"Якщо скажу, що мені на це байдуже, буде нечесно. Звичайно, я звертаю на це увагу. Проте, моє ставлення досить спокійне, чоловікові у плече через це не плачу. Я розумію, що люди судять по тому, що бачать та читають і це нормально", - заявила Онуфрійчук.

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