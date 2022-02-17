Як пише Politeka.net, ведучий Іванна Онуфрійчук одружена з бізнесменом казахського Походження на ім'я Алмаз. Кохані грали весілля кілька разів. Вперше церемонія відбулася в лютому 2021 року на Мальдівах. До цього вони жили в цивільному шлюбі.

Офіційно Іванна Онуфрійчук оформила відносини з Алмазом в листопаді 2021 року в Києві. Телеведуча пояснювала, що у Вінницькій області, звідки вона родом, прийнято грати весілля кілька разів.

Фото коханих, на якому Іванна Онуфрійчук відображена в білій сукні, а Алмаз в темному костюмі з білою сорочкою, з'явилося в мережі.

"Справжня любов ніколи не меркне, а тільки посилюється з кожним днем. Іванна @ivannaonufriichuk і Алмаз підтверджують це своїм прикладом 💞 Іванна Онуфрійчук і Алмаз Love is ... - бачити в один одному тільки прекрасне і кожен день закохуватися ще сильніше", - йдеться в пості.

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