Як передає Politeka.net, в Instagram Наомі Кемпбел опублікувала серію фото на честь дня народження свого друга. На одному з фото красуня позувала у вечірній сукні з розрізом до стегна. Виглядала модель на всі 100%.

"Едвард Еннінфул @edward_enninful з 50-річчям! Ласкаво просимо в клуб 50-х! Скромний веселий, загадковий, сором'язливий, відданий, вірний і надійний! Едвард, немає такої високої гори, немає такої широкої річки, щоб утримати мене від тебе. Так пишаюся чоловіком, яким ти став. Я люблю тебе, брате, нехай цей особливий день подарує тобі всі благословення, які може дати життя! Ми танцюємо сьогодні ввечері!",- підписала фото модель.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Чорна пантера", "Наомі як завжди прекрасна!", "Нехай Бог і далі благословить ваш шлях", "Міс Наомі, я люблю вас", "Ти така красуня", "Ви кращі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбел в ефектній сукні зачарувала виглядом поруч з подругою:"так ще вміти треба".

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