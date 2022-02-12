Так, 51-річна Кемпбелл опублікувала у себе в Instagram результати нової фотосесії, передає Politeka.net.
На чорно-білих знімках модель постала в неймовірних нарядах. Чого тільки варте прозоре плаття на заголовному фото. Наомі злегка нахилилася, притримуючи повітряний корсет. Крім того, крізь тонку тканину можна було розгледіти її білизну.
Багато емоцій викликав у фанатів і наступний образ. Кемпбелл примірила незвичайне плаття-кулю, яке, швидше, схоже на предмет мистецтва, ніж одяг.
Також Наомі показала образ, що складається з ультракороткого топа й трусиків, накинувши зверху стильний плащ. На іншому фото модель позувала без штанів, але в хутряній жилетці, і на ще одному - примірила незвичайну сукню - ніби зійшла зі сторінок книги з історії Середньовіччя.
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Зачіски Кемпбелл теж виглядали вельми незвично.
Користувачі прийшли в захват від побаченого:
"Приголомшуюча 🤍"
"Ох, я люблю це ❤️"
"Я буквально подумав, що це кадр з 90-х - ти нестаріюча, крихітко 😍"
"вже більше 30 років і як і раніше встановлює стандарти"
"Наступного року "прикрасить" обкладинку Vogue саме в такому образі, лол"
"Справжність 🔥 Будьте обережні, не то стерв'ятники вкрадуть ці образи наступного разу ❤️"
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