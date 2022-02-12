Британська супермодель, кіноактриса й співачка Наомі Кемпбел продовжує розбурхувати публіку після 35 років успішної кар'єри.

Так, 51-річна Кемпбелл опублікувала у себе в Instagram результати нової фотосесії, передає Politeka.net.

На чорно-білих знімках модель постала в неймовірних нарядах. Чого тільки варте прозоре плаття на заголовному фото. Наомі злегка нахилилася, притримуючи повітряний корсет. Крім того, крізь тонку тканину можна було розгледіти її білизну.

Багато емоцій викликав у фанатів і наступний образ. Кемпбелл примірила незвичайне плаття-кулю, яке, швидше, схоже на предмет мистецтва, ніж одяг.

Також Наомі показала образ, що складається з ультракороткого топа й трусиків, накинувши зверху стильний плащ. На іншому фото модель позувала без штанів, але в хутряній жилетці, і на ще одному - примірила незвичайну сукню - ніби зійшла зі сторінок книги з історії Середньовіччя.

Зачіски Кемпбелл теж виглядали вельми незвично.

Користувачі прийшли в захват від побаченого:

"Приголомшуюча 🤍"

"Ох, я люблю це ❤️"

"Я буквально подумав, що це кадр з 90-х - ти нестаріюча, крихітко 😍"

"вже більше 30 років і як і раніше встановлює стандарти"

"Наступного року "прикрасить" обкладинку Vogue саме в такому образі, лол"

"Справжність 🔥 Будьте обережні, не то стерв'ятники вкрадуть ці образи наступного разу ❤️"

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