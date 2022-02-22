Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наоми Кэмпбел опубликовала серию фото в честь дня рождения своего друга. На одном из фото красотка позировала в вечернем платье с разрезом до бедра. Выглядела модель на все 100%.
«Эдвард Эннинфул @edward_enninful с 50-летием! Добро пожаловать в клуб 50-х! Скромный веселый, загадочный, застенчивый, преданный, верный и надежный! Эдвард, нет такой высокой горы, нет такой широкой реки, чтобы удержать меня от тебя. Так горжусь мужчиной, которым ты стал. Я люблю тебя, брат, пусть этот особенный день подарит тебе все благословения, которые может дать жизнь! Мы танцуем сегодня вечером!», - подписала фото модель.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Черная пантера», «Наоми как всегда прекрасна!», «Пусть Бог и дальше благословит ваш путь», «Мисс Наоми, я люблю вас», «Ты такая красотка», «Вы лучшие», - пишут пользователи сети.
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