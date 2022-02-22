Як передає Politeka.net, в Instagram 38-річний Дмитро Комаров опублікував архівні знімки, зроблені під час його подорожей по світу. На кожному фото він позував з українським прапором. Телеведучий засвітив український прапор у найвіддаленіших куточках світу.
"Моя Україна. Завжди з тобою", - підписав фото телеведучий.
У коментарях йому залишили масу слів підтримки.
"Завжди з тобою, Україно. Живу в тобі, Україно", "Завжди з вами! І з усіма нами для нас же», «Від щирого серця бажаємо вам удачі з Білорусі», «ти кращий», «щиро віримо і бажаємо, щоб у вашій країні все було добре і спокійно!»,- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Дмитро Комаров веде авторське шоу "Світ навиворіт" з 2010 року. За цей час він встиг об'їздити практично весь світ. Скрізь, де Комаров буває, він розповідає про Україну і не забуває згадати, звідки він родом.
Нагадаємо, що Дмитро Комаров розповів, як підвищує градус адреналіну в одному з найнебезпечніших місць світу.
Як повідомляла Politeka, Комаров показав дівчину, яка підкорила його з першого погляду: "Супер людина".
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