Як повідомляє Politeka.net, ведучий за роки роботи в телепрограмі про подорожі побував у багатьох країнах, вивчив найрідкісніші традиції і мальовничі місця по різних точках світу. Зараз робота над новим сезоном триває, тому Комарову є що розповісти в Instagram.

"Ну ось куди тобі тепер їхати, щоб було не нудно?",- запитувала дружина @aakucherenko, коли я в черговий раз азартно згадував один із сотень екстремальних моментів в Пакистані. Коли підвищуєш "градус адреналіну" в експедиціях, того самого адреналіну стає вже недостатньо. Хочеться чогось такого, що ти ще ніколи не відчував " ділиться думками Комар.

Він розповідає, що цього разу відчуття настільки сильні, ніби вперше відправився в експедицію.

"Я вже чекаю, коли ми зробимо, а ви подивіться цей випуск. І неодмінно скажете, що ми божевільні🙂 а я погоджуся. Це буде відмінний комплімент. Якщо сюжети вас дивують і вражають - значить, ми їздили не дарма. Наша команда старалася. Одне з найнебезпечніших місць у світі знято👌» - пише Дмитро.

У мережі підтримують:

"Зате твоїй дружині ніколи не буває нудно))) наш герой❤️; кращий ведучий!; Я теж завжди думаю-куди ж тепер поїде Дмитро?))) щоб не було нудно))); у вашої дружини залізні нерви:)); кожна програма🔥 дивимося із задоволенням, переживаємо і радіємо разом . Спасибі вам за емоції".

Раніше ми писали, Комар зі своєю командою знімає нові епізоди "Світу навиворіт" в Колумбії. Поки ведучий не встиг поділитися з глядачами своїми враженнями від цієї країни, проте вирішив поділитися знятим в поїздці фото.

Нагадавши, Комаров з "Світ навиворіт" після довгого мовчання вийшов на зв'язок і розповів, що сталося.

Як повідомляла Politeka, повернення "Світ навиворіт" на ТБ, де пропадав Комаров і коли прем'єра.

Також Politeka писала, що Комаров з "Світ навиворіт" здивував кадрами з Колумбії, без зброї не обійшлося.