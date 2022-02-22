Как передает Politeka.net, в Инстаграм 38-летний Дмитрий Комаров опубликовал архивные снимки, сделанные во время его путешествий по миру. На каждом фото он позировал с украинским флагом. Телеведущий засветил украинский флаг в самых отдаленных уголках мира.

«Моя Украина. Всегда с тобой», - подписал фото телеведущий.

В комментариях ему оставили массу слов поддержки.

«Всегда с тобой, Украина. Живу в тебе, Украина», «Всегда с вами! И со всеми нами для нас же», «От всей души желаем вам удачи из Беларуси», «Ты лучший», «Искренне верим и желаем, чтобы в вашей стране всё было хорошо и спокойно!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Дмитрий Комаров ведет авторское шоу «Мир наизнанку» с 2010 года. За это время он успел исколесить практически весь мир. Везде, где Комаров бывает, он рассказывает об Украине и не забывает упомянуть, откуда он родом.

Напомним, что Дмитрий Комаров рассказал, как повышает градус адреналина в одном из самых опасных мест мира.

Как сообщала Politeka, Комаров показал девушку, которая покорила его с первого взгляда: "Супер человек".

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