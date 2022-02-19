Вікторія Сальседо - студентка факультету журналістики. Вона відкрита, життєрадісна і, як і багато учасниць Міс Еквадор, веде активний спосіб життя, чим захопила Дмитра Комарова.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Дмитро Комаров презентував новий випуск свого популярного шоу "Світ навиворіт" і показав знімки зі зйомок.

Опинитися Дмитро Комаров відвідав конкурс краси"Міс Еквадор 2021". Головною героїнею випуску стала Вікторія Сальседо дівчина, яка підкорила суддею і учасниць конкурсу своєю сміливістю. Вона також стала фавориткою телеведучого на конкурсі.

"Такого в історії національних конкурсів краси ще не було. Але найголовніше сталося потім...",- написав телеведучий у підписі до фото і анонсував цікаве інтерв'ю з Вікторією.

У ньому дівчина, яка втратила обидві руки, розповіла про свою мрію, через яку плани експедиції повністю помінялися.

"Дуже сильний репортаж. Історія, яка надихає і вчить ніколи не здаватися! Не пропустіть", - додав Дмитро Комаров.

Користувачі Мережі також захопилися молодою дівчиною, яка незважаючи на обмежені можливості, продовжує радіти життям і жити нею в повну силу: "яка вона шикарна", "Супер Людина і краса", "які ж вони сильні красуні", "Здоров'я Вікторії".

Нагадаємо, що дружина Комарова роздражнила видом в піджаку з глибоким вирізом.

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