Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Дмитро Комаров презентував новий випуск свого популярного шоу "Світ навиворіт" і показав знімки зі зйомок.
Опинитися Дмитро Комаров відвідав конкурс краси"Міс Еквадор 2021". Головною героїнею випуску стала Вікторія Сальседо дівчина, яка підкорила суддею і учасниць конкурсу своєю сміливістю. Вона також стала фавориткою телеведучого на конкурсі.
"Такого в історії національних конкурсів краси ще не було. Але найголовніше сталося потім...",- написав телеведучий у підписі до фото і анонсував цікаве інтерв'ю з Вікторією.
У ньому дівчина, яка втратила обидві руки, розповіла про свою мрію, через яку плани експедиції повністю помінялися.
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"Дуже сильний репортаж. Історія, яка надихає і вчить ніколи не здаватися! Не пропустіть", - додав Дмитро Комаров.
Користувачі Мережі також захопилися молодою дівчиною, яка незважаючи на обмежені можливості, продовжує радіти життям і жити нею в повну силу: "яка вона шикарна", "Супер Людина і краса", "які ж вони сильні красуні", "Здоров'я Вікторії".
Нагадаємо, що дружина Комарова роздражнила видом в піджаку з глибоким вирізом.
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