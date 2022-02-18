Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров сфотографувався з красунею з Еквадору і розповів історію про цю сильну духом дівчину і про те, що вона пережила.

Як пише Politeka.net, український ведучий поділився надихаючим постом на своїй сторінці в Instagram. 19 лютого о 18:30 на каналі "1+1" відбудеться прем'єра нових серій "Світ навиворіт", присвячених подорожі Комарова в Еквадор.

У своєму пості ведучий розповів, що під час цієї поїздки познайомився з вразливою його місцевою мешканкою – Вікторією Сальседо.

"Історія життя цієї дівчини змушує повністю переосмислити своє життя, свої сили, свої можливості", - зізнався Комаров.

Ведучий розповів, що у віці 5 років дівчина в результаті нещасного випадку позбулася обох рук і однієї ноги. Однак, Вікторія намагається жити повним життям, і в 2021 році взяла участь в конкурсі за корону "Міс Еквадор".

Зараз дівчина займається спортом, любить екстремальні розваги і веде активне життя.

"Приготуйтеся дивуватися. Вона поламала всі світові стереотипи і правила, ставши учасницею Національного конкурсу краси", - розповів Комаров.

Він додав, що після знайомства з цією дівчиною і її історією, у нього більше не повертається язик, щоб сказати «я не зможу».

У своєму пості ведучий поділився спільним фото з Вікторією, на якому дівчина щасливо посміхалася.

Нагадаємо, молода дружина Комарова роздражнила виглядом в піджаку з глибоким вирізом.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Комарова з "Світ навиворіт" видала правду про своє незвичайне захоплення.

Також Politeka писала, що Комаров зі "Світ навиворіт" показав останнього представника незвичайної професії.