Як передає Politeka.net, в Instagram Слава Дьомін опублікував уривок зі свого ранкового шоу, яке він веде на популярній радіостанції. Чоловік жорстко прокоментував звернення Володимира Путіна до росіян.
"Це Люкс ФМ і ранкове шоу Зарядка. Доброго ранку і класного вівторка. Вчора слухав промову одного мужчинки. Зрозумів, що тільки в Україні потепління. На інших територіях дуже сильно морозить голову", - зазначив телеведучий у прямому ефірі.
У коментарях ведучому залишили слова підтримки.
"Точніше і не скажеш!", "Молодець", «Підтримуємо», "Точно надуло", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Слава Дьомін став популярним завдяки своїй авторській програмі "Слава+", де він бере інтерв'ю у знаменитостей. Також його стали запрошувати у відомі телепроекти. Разом з Наталією Могилевською Дьомін був одним із суддів шоу "Співають всі".
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