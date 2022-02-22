Відомий український теле- і радіоведучий, Слава Дьомін, який є другом Тіни Кароль, не зміг промовчати з приводу ситуації в Україні.

Як передає Politeka.net, в Instagram Слава Дьомін опублікував уривок зі свого ранкового шоу, яке він веде на популярній радіостанції. Чоловік жорстко прокоментував звернення Володимира Путіна до росіян.

"Це Люкс ФМ і ранкове шоу Зарядка. Доброго ранку і класного вівторка. Вчора слухав промову одного мужчинки. Зрозумів, що тільки в Україні потепління. На інших територіях дуже сильно морозить голову", - зазначив телеведучий у прямому ефірі.

У коментарях ведучому залишили слова підтримки.

"Точніше і не скажеш!", "Молодець", «Підтримуємо», "Точно надуло", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Слава Дьомін став популярним завдяки своїй авторській програмі "Слава+", де він бере інтерв'ю у знаменитостей. Також його стали запрошувати у відомі телепроекти. Разом з Наталією Могилевською Дьомін був одним із суддів шоу "Співають всі".

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