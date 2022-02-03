Як повідомляє Politeka.net, 37-річний ведучий Слава Дьомін, який бере інтерв'ю в українських зірок, поділився цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram, де за ним стежать 133 тисячі фоловерів.
Слава Дьомін з ногами заліз на стіл, де прийняв дивну позу.
"Сиджу, чекаю гостей на інтерв'ю», - написав телеведучий.
Слава Дьомін також анонсував, що в найближчих випусках вийдуть інтерв'ю з солісткою групи Kazka Олександрою Зарицькою, обранцем «Холостячки» Ксенії Мішиної Олександром Еллертом і співачкою Світланою Лободою.
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Кадри коментують користувачі Мережі.
"Ого, круто", "відразу видно, інтелігент, взуття зняв», "вогонь", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, в одному з недавніх своїх інтерв'ю Славі Дьоміну вдалося з'ясувати, що рекламний пост на сторінці в MamaRika коштує приблизно 1000$. Співачка зазначила, що ціна залежить від кількості передплатників.
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