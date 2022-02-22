Известный украинский теле- и радиоведущий, Слава Демин, который является другом Тины Кароль, не смог промолчать по поводу ситуации в Украине.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Слава Демин опубликовал отрывок из своего утреннего шоу, которое он ведет на популярной радиостанции. Мужчина жестко прокомментировал обращение Владимира Путина к россиянам.

«Это Люкс ФМ и утреннее шоу Зарядка. Доброго утра и классного вторника. Вчера слушал речь одного мужчинки. Понял, что только в Украине потепление. На других территориях очень сильно морозит голову», - отметил телеведущий в прямом эфире.

В комментариях ведущему оставили слова поддержки.

«Точнее и не скажешь!», «Молодец», «Поддерживаем», «Точно надуло», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Слава Демин стал популярным благодаря своей авторской программе «Слава+», где он берет интервью у знаменитостей. Также его стали приглашать в известные телепроекты. Вместе с Натальей Могилевской Демин был одним из судей шоу «Співають всі».

Напомним, что Слава Демин забрался с ногами на стол, удивив позой: «Сразу видно…».

Как сообщала Politeka, Демин удивил видом посреди улицы: "Валентин уже не тот".

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