Как передает Politeka.net, в Инстаграм Слава Демин опубликовал отрывок из своего утреннего шоу, которое он ведет на популярной радиостанции. Мужчина жестко прокомментировал обращение Владимира Путина к россиянам.
«Это Люкс ФМ и утреннее шоу Зарядка. Доброго утра и классного вторника. Вчера слушал речь одного мужчинки. Понял, что только в Украине потепление. На других территориях очень сильно морозит голову», - отметил телеведущий в прямом эфире.
В комментариях ведущему оставили слова поддержки.
«Точнее и не скажешь!», «Молодец», «Поддерживаем», «Точно надуло», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Слава Демин стал популярным благодаря своей авторской программе «Слава+», где он берет интервью у знаменитостей. Также его стали приглашать в известные телепроекты. Вместе с Натальей Могилевской Демин был одним из судей шоу «Співають всі».
Напомним, что Слава Демин забрался с ногами на стол, удивив позой: «Сразу видно…».
Как сообщала Politeka, Демин удивил видом посреди улицы: "Валентин уже не тот".
Также Politeka писала, что Демин застал врасплох Меладзе вопросом о Моргенштерне: "Я считаю, что он...".