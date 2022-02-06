Відомий український теле - і радіоведучий, приятель співачки Тіни Кароль, Слава Дьомін взяв невелике інтерв'ю у Валерія Меладзе, в якому той висловився про репера Моргенштерна.

Слава Дьомін намагається підтримувати хороші стосунки з зірками шоу-бізнесу, повідомляє Politeka.net. Ведучий бере інтерв'ю у різних артистів, зокрема цього разу під його "атаку" питань потрапив співак Валерій Меладзе, якому довелося відповідати на питання про репера Моргенштерна. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Чому Валерій Меладзе не заспівав би з Моргенштерном", - сказав він Слава Дьомін.

"Я думаю, що він не потягне... Він не потягне в моєму стилі, а я і не буду намагатися тягнути в його стилі. Хоча хлопець він прикольний, насправді. Я вважаю, що він особистість, тому що, та фігня, яку він робить - він же робить сміливо, з упевненістю в собі. Це завжди все-таки викликає повагу", - поділився думкою співак.

Публікація швидко зібрала сотні переглядів і багато коментарів:

"Тому що заспівав би. Зараз всі нормальні люди займаються фігнею", " Ну все правильно сказав: Куди Моргеншерну?!", "Тому що Меладзе розумом не рушив!!!".

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