Як пише Politeka.net, Слава Дьомін успішний український ведучий. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішив здивувати несподіваним чином.
На фото Дьомін був у спідниці і картатій сорочці. Зірка в такому образі гуляв по Києву, дивуючи виглядом.
"З наступаючим Днем Святого Валентина. Валентин перетворився на валентинку", - написав Слава.
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Фанати, включаючи Ані Лорак і Соню Кей, поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Валентин вже не той", "головне харизма", "це прекрасно", "Ходи так кожен день", "Спасибі за гарний настрій", "ось це красень", "Валентин затримується на площі, вчитися дефілювати", "Вам потрібно вже свою програму створювати, під назвою "Без комплексів", "Забавно, бачив тебе, як раз йду здавати квартиру на Володимирській 76 і трохи радів швидкому приходу 14 лютого".
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