Як передає Politeka.net, відома акторка Ольга Сумська звернулася до українців на своїй сторінці в соцмережі.

Зараз артистка гастролює країною з виставою «Любов і голуби», де виконує одну з головних ролей, та не має наміру змінювати плани через ймовірність масштабного вторгнення країни-агресора.

«Коли гармати стріляють, музи НЕ мовчать… З розпачем в душі, але з ВІРОЮ В СЕРЦІ, що Україна вистоїть!💛💙 Нас зустрічає ДНІПРО І ДОНБАС! Чекаємо вас на виставі «ЛЮБОВ І ГОЛУБИ», наші дорогі друзі», - написала актриса.

Ольга Сумська разом з колегами в рамках гастролей збирається відвідати Дніпро, Жовті води, Добропілля, Сєверодонецьк і Костянтинівку.

Слова Ольги Сумської порадували українців.

«Дякуємо за підтримку 🇺А чекали від вас», «Завжди на висоті. Обожнюємо вас», «Саме так і мають вести себе музи! 👏 А не "я поза політикою"», «Ви надихаєте ❤ дякуємо Вам», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ольга Сумська провела День Всіх Закоханих з колишнім чоловіком:"ось вона, зустріч".

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