Как передает Politeka.net известна актриса Ольга Сумская обратилась к украинцам на своей странице в соцсети.

Сейчас артистка гастролирует по стране со спектаклем «Любовь и голуби», где исполняет одну из главных ролей, и не намерена менять планы из-за вероятности масштабного вторжения страны-агрессора.

«Когда пушки стреляют, музы НЕ молчат... С отчаянием в душе, но с ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ, что Украина выстоит!Нас встречает Днепр и Донбасс! Ждем вас на спектакле «Любовь и ГОЛУБИ», наши дорогие друзья», - написала актриса.

Ольга Сумская вместе с коллегами в рамках гастролей собирается посетить Днепр, Желтые воды, Доброполье, Северодонецк и Константиновку.

Слова Ольги Сумской порадовали украинцев.

"Спасибо за поддержку и ждали от вас", " всегда на высоте. Обожаем вас", "именно так и должны вести себя музы! А не "я вне политики", "вы вдохновляете. спасибо вам", - пишут в комментариях.

Напомним, что Ольга Сумская провела День Всех Влюбленных с бывшим мужем:"вот она, встреча".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская поразила видом в розовом халате: фото без фильтров и макияжа.

Также Politeka писала, что Сумская в необычной шляпе с перьями показала образ для сцены.