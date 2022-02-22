Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Олександр Еллерт опублікував фото, засвітивши неймовірні пейзажі. Він зазначив, що вже найближчим часом повернеться в Україну.

На одному з фото Еллерт стояв на вершині гори.

"Тяжко. 30 хвилин йти заради 3 хвилин спуску. Так часто буває, робиш наполегливо, довго і багато, заради, по суті, миті. Але заради миттєвостей і живемо", - підписав фото чоловік.

Також він поділився життєрадісним знімком.

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"Деякі вчені стверджують, що чим вище у людини IQ, тим частіше вона бачить сни ночами! Тож. Лимон містить більше цукру, ніж полуниця. До 17 століття термометри заповнювали коньяком. Найдовший політ курки тривав 13 секунд. Всім снів і розуму!", - пожартувати Еллерт.

У коментарях йому залишили масу відгуків і приємностей.

"Позитивчик наш!", "А ще подейкують, що люди яким сняться кольорові сни трохи божевільні", "Який красень", "Гарного відпочинку", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Еллерт розповів про стосунки з Мішиною в реальному житті: "ніхто погане не виставляє в інсту".

Як повідомляла Politeka, Еллерт розповів, куди полетів з України:"Тут така краса".

Також Politeka писала, що Еллерт після хворобливого розставання з відомою актрисою продає свою машину.