Як передає Politeka.net, Олександр Еллерт є відомим блогером і сценаристом. Як відомо, він прославився завдяки своїй участі в реаліті-шоу "Холостячка".

Так, цього разу Еллерт показав, куди полетів з України. Він похвалився шикарним гірським видом в Грузії. Також, Еллерт поскаржився, що не може працювати, коли навколо нього така краса.

"Ну я не знаю, як працювати в Грузії. Мені треба підготуватися ще до вечірньої частини типу, а тут така краса. Я просто не можу зібратися, взагалі... Ні слова додумати, придумати", - поскаржився на проблему переможець "Холостячки".

"Просто такий розслаблений, просто такий пливу, парю... Не хочу сьогодні працювати", - описав свій стан Олександр Еллерт.

Нагадаємо, що нещодавно переможець "Холостячки" дав інтерв'ю відомому телеведучому Славі Дьоміну, де розповісти про свої стосунки з Ксенією Мішиною. Там він зробив заяву, що ще не впевнений, що їхні стосунки не можуть бути в майбутньому. І зізнався, що зробить все, якщо така можливість надатися.

Раніше повідомлялося, Еллерт після хворобливого розставання з Мішиною продає свою машину.

Politeka розповідала, Еллерт розповів про стосунки з Мішиною в реальному житті.

Також, Олександр Еллерт після розриву виправдався за ревнощі до Мішиної.