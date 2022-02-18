Олександр Еллерт продовжив стосунки з Ксенією Мішиною після завершення проекту "Холостячка-1", пише Politeka.net. Пара намагалася створити міцний союз, але, на жаль, все ж розлучилася.

Олександр еллерт, Ксенія Мішина, скрін

Розставання для обох було болючим. В одному з інтерв'ю Ксенія Мішина зізналася, що у неї досі є почуття до колишнього, і натякнула, що однією з причин розриву стали ревнощі Олександра Еллерта.

До слова, Олександр Еллерт також підтвердив, що у нього залишилися почуття до актриси. А у своєму новому Instagram-пості артист розповів про плани продати машину після всіх невдач в особистому житті.

"Ой, задоволений їду ... тому що вирішив продати свою AUDI…

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хочу молоковоз і приїжджати до вас у двори з криками "мАлАААко"

або фуру хочу і бахчею в серпні займуся

або Macan і буду в калюжі зупинятися і одну ногу в туфлі виставляти

або Audi Q8 і жити в ній буду

або електричку і на Ірпінь мотатися…

або радьте ви🤔", - написав комік, додавши, що в його авто є все, крім підігріву сидінь

Користувачі Мережі підтримали жарт у коментарях:

"Обмін на вірш )", " беріть автокран! Завжди гроші будуть😂 😂 😂", " бетономішалку можна ще, завжди на будівництві знадобиться ))🤣".

Раніше Politeka писала, що Еллерт влаштував фотосесію з "красунею", про яку мріє після розриву з Мішиною

Нагадаємо, що Еллерт розповів про стосунки з Мішиною в реальному житті

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт розповів, як змінилося його життя після розставання з Мішиною