Олександр Еллерт продовжив стосунки з Ксенією Мішиною після завершення проекту "Холостячка-1", пише Politeka.net. Пара намагалася створити міцний союз, але, на жаль, все ж розлучилася.
Розставання для обох було болючим. В одному з інтерв'ю Ксенія Мішина зізналася, що у неї досі є почуття до колишнього, і натякнула, що однією з причин розриву стали ревнощі Олександра Еллерта.
До слова, Олександр Еллерт також підтвердив, що у нього залишилися почуття до актриси. А у своєму новому Instagram-пості артист розповів про плани продати машину після всіх невдач в особистому житті.
"Ой, задоволений їду ... тому що вирішив продати свою AUDI…
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хочу молоковоз і приїжджати до вас у двори з криками "мАлАААко"
або фуру хочу і бахчею в серпні займуся
або Macan і буду в калюжі зупинятися і одну ногу в туфлі виставляти
або Audi Q8 і жити в ній буду
або електричку і на Ірпінь мотатися…
або радьте ви🤔", - написав комік, додавши, що в його авто є все, крім підігріву сидінь
Користувачі Мережі підтримали жарт у коментарях:
"Обмін на вірш )", " беріть автокран! Завжди гроші будуть😂 😂 😂", " бетономішалку можна ще, завжди на будівництві знадобиться ))🤣".
Раніше Politeka писала, що Еллерт влаштував фотосесію з "красунею", про яку мріє після розриву з Мішиною
Нагадаємо, що Еллерт розповів про стосунки з Мішиною в реальному житті
А ще Politeka повідомляла, що Еллерт розповів, як змінилося його життя після розставання з Мішиною