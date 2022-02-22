Украинский комик, победитель первого сезона «Холостячки» Александр Эллерт, который сейчас отдыхает на горнолыжном курорте за границей, поделился яркими кадрами с отпуска.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Александр Эллерт опубликовал фото, засветив невероятные пейзажи. Он отметил, что уже в ближайшее время вернется в Украину.

На одном из фото Эллерт стоял на вершине горы.

«Тяжко. 30 минут идти ради 3 минут спуска. Так часто бывает, делаешь упорно, долго и много, ради, по сути, мгновения. Но ради мгновений и живем», - подписал фото мужчина.

Также он поделился жизнерадостным снимком.

«Некие ученые утверждают, что чем выше у человека IQ, тем чаще он видит сны по ночам! Поэтому. Лимон содержит больше сахара, чем клубника. До 17 века термометры заполняли коньяком. Самый долгий полёт курицы продолжался 13 секунд. Всем снов и разума!», - подшутил Эллерт.

В комментариях ему оставили массу отзывов и приятностей.

«Позитивчик наш!», «А ещё поговаривают, что люди которым снятся цветные сны немного сумасшедшие», «Какой красавчик», «Хорошего отдыха», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной в реальной жизни: "Никто плохое не выставляет в инсту".

Как сообщала Politeka, Эллерт рассказал, куда улетел из Украины: "Тут такая красота".

Также Politeka писала, что Эллерт после болезненного расставания с известной актрисой продает свою машину.