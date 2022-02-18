Як передає Politeka.net, Александ Еллерт став відомим завдяки своїй участі в реаліті-шоу "Холостячка", де боровся за серце Ксенії Мішиної. Він здобув перемогу, проте через час Мішина розірвала Їхні стосунки.

На цей раз Еллерт настати на інтерв'ю до відомого ведучого слави Дьоміну, де зважився на відверту розмову. На одному з інтерв'ю Ксенія Мішина сказала про стосунки з Еллертом таку фразу: "Ніхто не знає, якою ми були парою". На цю фразу Еллерт вирішив дати пояснення.

"Погане ж не виставляють в інсту... У ці моменти нам дійсно було добре, ми були ідеальні, ми відчували. І те, що було всередині нас, всередині нашої сім'ї ми також і транслювали. Не було ніяких запланованих промо-акцій один одного, провокацій. Ми всі робили як відчували, як все йде. Абсолютно все по-чесному було", - розповів Олександр Еллерт.

"Що б не писали... А писали досить, що це піар хід перед якимось конкурсом, перед якоюсь рекламою, вони просто заробляють бабки. Ні, у нас ось так було, такі у нас відносини. І мені здається, що у кожної пари є хвилі у відносинах, тому у нас так вийшло, що ми пара на виду, Ми будували відносини в телевізійному проєкті", — видав переможець "Холостячки".

"Коли ми вийшли з телевізійного проекту, то ми потрапили в складний період. Цей період, коли 3 місяці не можна світитися, ми їздили на різних ліфтах, скуповувалися на різних касах. Єдиний період, коли могли взаємодіяти, це був наш будинок. І вийшовши з проекту, ми зіткнулися з деякими проблемами, нюансами наших характерів", - висловився Олександр Еллерт.

Раніше повідомлялося, переможець "Холостячки" Еллерт зізнався, чому пішов з "Квартал 95": "А що, так можна було?"

Politeka розповідала, Мішина після розриву з Еллертом не залишилася одна: з ким і де "Холостячка" провела День закоханих

Також, Еллерт розповів, як змінилося його життя після розставання з Мішиною: "Завдяки Ксю..."