Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анна Богдан поділилася спокусливими кадрами. Красуня вибрала чорне плаття з глибоким вирізом. Вона лежала у ванній, підігнувши одну ніжку під себе. Виглядала дівчина на всі 100%.

"Чб або колір?",- підписала фото красуня.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Аня, що ви тут робите, вам давно потрібно в Hollywood. Ви неймовірно красива дівчина. Спробуйте який-небудь кастинг, хочу бачити вас на телеекрані", "Без різниці яка фотографія, все красиво», «красивій дівчині - все красиво», "Аннуся, красиві обидві", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Анна Богдан стала популярною після того, як виграла шоу «Холостяк». Після закінчення проекту дівчині вдалося зберегти відносини з Михайлом Заливако. Сьогодні пара активно веде соціальні мережі і розвиває блог. Разом Заливако і Богдан подорожують світом і намагаються будувати гармонійні міцні стосунки.

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