Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна Богдан поделилась соблазнительными кадрами. Красотка выбрала черное платье с глубоким вырезом. Она лежала в ванной, подогнув одну ножку под себя. Выглядела девушка на все 100%.

«Чб или цвет?», - подписала фото красотка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Аня, что вы здесь делаете, вам давно нужно в Hollywood. Вы невероятно красивая девушка. Попробуйте какой-нибудь кастинг, хочу видеть вас в телеэкране», «Без разницы какая фотография, всё красиво», «Красивой девушке - все красиво», «Анечка, красивые обе», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Анна Богдан стала популярной после того, как выиграла шоу «Холостяк». После окончания проекта девушке удалось сохранить отношения с Михаилом Заливако. Сегодня пара активно ведет социальные сети и развивает блог. Вместе Заливако и Богдан путешествуют по миру и пытаются строить гармоничные крепкие отношения.

Напомним, что Анна Богдан заговорила об увеличении губ: "Боюсь!".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан рассказала о своем счастье: "Сегодня...".

Также Politeka писала, что Богдан показала настоящую страсть с возлюбленным Михаилом Заливако: "Лучший".