Як повідомляє Politeka.net, Ганна Богдан деякий час провела вдома без зв'язку з громадськістю через хворобу. Вона хотіла одужати і припинила показувати нові кадри в Instagram. Після одужання Богдан знову почала показувати свої будні в мережі.
Також дівчина вирішила відповісти на найцікавіші питання шанувальників, які їй часто задають в Instagram.
"Який вас зараз зріст і вагу? Як вам вдалося знову прийти у форму?» - запитують в мережі.
Ганна відповіла: "зріст 177, вага 53 кг.допомогла сила волі, за півроку я схудла на 14 кг, і звичайно виключила солодощі. Тренування були 5 разів на тиждень"»
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Богдан також розповіла, чому ще не збільшила губи і чи замислювалася вона про це. За її словами, їй все подобається:»боюся щось робити із зовнішністю".
Як можна помітити, Анна Богдан звикла вести активний спосіб життя, тому часто відвідує спортзал разом зі своїм обранцем Михайлом Заливако. Причому вона вже розповідала після критики – такі форми далися їй не просто так.
Після розлучення вона набрала 15 зайвих кг і довгий час не могла нічого Скинути. Тільки завдяки завзятості, тренувань і правильному харчуванню вона прийшла до гармонії. Тепер лише підтримує фігуру. Проте, повертатися після хвороби проблематично, сама Ганна коротко підписала кадри з тренування:»важкувато".
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