Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram переможниця "Холостяка" Анна Богдан, яка після закінчення проєкту продовжила стосунки з головним героєм Михайлом Заливако, часто показує шанувальникам їхнє життя та публікує особисті фото та відео.

Цього разу Богдан вирішила похизуватися та показала, як вони з Михайлом провели свій вихідний.

"Іноді найкращий вихідний - це валятися в ліжку. Так ми і провели вчора наш день", - написала Анна Богдан.

Як бачимо, Анна та Михайло обіймалися та цілувалися, лежачи на розкішному двоспальному ліжку. Богдан була в голубих джинсах та рожевому худі-оверсайз, а Михайло одягнув білу футболку та бежеві штани.

Також Анна Богдан опублікувала фото із Заливако в дзеркалі та залишила спеціальне віконечко, куди можна написати. Переможниця "Холостяка" запитала, який вихідний ідеальний для її шанувальників.

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