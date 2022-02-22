Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливаки, модель і турагент Анна Богдан, з пишною зачіскою поміркувала про щастя і захопила ідеальною зовнішністю.

Анна Богдан продовжила будувати відносини з Михайлом Заливакою після завершення проєкту на ТБ, пише Politeka.net. Дівчина активно розвиває свою сторінку в Instagram, з'являючись на фото в різних образах.

На новому фото модель позувала з пишними кучерями, спиною до камери. Макіяж підкреслив красу зірки Мережі, додавши шкірі сяйва.

"- Які плани?

- Бути щасливою.

- Я маю на увазі сьогодні.

- Не бачу різниці😉", - підписала знімок Анна Богдан.

Публікація швидко зібрала понад 3000 лайків і трохи коментарів.

"Аннусю, поділіться якою фарбою і яким тоном фарбуєте волосся.. Фантастичний колір!", "Ох ❤️❤️❤️", "🔥🔥😍", "дуже😻 🦋 🪐 🤍 🌹", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Анна Богдан і Михайло Заливако стали будувати відносини після фіналу "Холостяка".

Восени минулого року переможниця проекту розповіла, що вона з коханим вже розмовляла про весілля, за її словами, вони мріють про дітей і про спільний будинок.

Можливо, після весілля Анна Богдан поміняє прізвище, яке у неї залишилося від попереднього шлюбу з екс-главою офісу президента України Андрія Богдана.

Нагадаємо, переможницю "Холостяка" Анну Богдан вбила хвороба

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Анна Богдан заговорила про збільшення губ

Також Politeka писала, що обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан поділилася радістю з українцями