Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга Харлан поділилася патріотичним знімком, і не змогла стримати емоцій через те, що відбувається в Україні. Як відомо, сама Харлан багато часу проводить за кордоном, але вся її сім'я живе в Україні.

"Україна-це мій дім, Україна-Це моя батьківщина! Я хочу миру і світлого неба над главою моєї сім'ї і всього українського народу! Ми сильні і ми подолаємо все разом!",- підписала фото чемпіонка.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Всі розумні жителі Росії бажають миру Україні. Ми з вами! Дай Бог миру і здоров'я!", "Вся моя підтримка Вашому дому", "Хай живе Україна!", "Я дуже хочу сподіватися, що мирні жителі України не постраждають!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в "Танцях з зірками" Ольга Харлан дійшла до фіналу шоу. Вона танцювала в парі з відомим хореографом Дмитром Дікусаром.

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