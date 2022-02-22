Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга Харлан поделилась патриотическим снимком, и не смогла сдержать эмоций из-за происходящего в Украине. Как известно, сама Харлан много времени проводит за границей, но вся ее семья живет в Украине.
«Украина – это мой дом, Украина – это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над главой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильны и мы преодолеем все вместе!», - подписала фото чемпионка.
В комментариях ей оставили массу слов поддержки.
«Все разумные жители России желают мира Украине. Мы с вами! Дай Бог мира и здоровья!», «Вся моя поддержка вашему дому», «Да здравствует Украина!», «Я очень хочу надеяться, что мирные жители Украины не пострадают!», - пишут пользователи сети.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Выстрел из гранатомета прогремел в центральном районе Киева: появились кадры с места взрыва
Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: «Мы сняли это ровно 10 лет назад»
Жена Остапчука без купальника подразнила кадрами с Мальдив: "Полный релакс"
"Если такая умная, то лечи сама!": молодого украинца не стало в реанимации, родственники обвинили врачей
Отметим, что в «Танцах со звездами» Ольга Харлан дошла до финала шоу. Она танцевала в паре с известным хореографом Дмитрием Дикусаром.
Напомним, что в семье Ольги Харлан пополнение, первые фото и как назвали малыша: "Встречайте...".
Как сообщала Politeka, Ольга Харлан приняла важное решение о своей карьере: "Это было сложно".
Также Politeka писала, что Ольга Харлан показала, как преобразилась после салона: "Ну это уже звоночек...".