Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга Харлан поделилась патриотическим снимком, и не смогла сдержать эмоций из-за происходящего в Украине. Как известно, сама Харлан много времени проводит за границей, но вся ее семья живет в Украине.

«Украина – это мой дом, Украина – это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над главой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильны и мы преодолеем все вместе!», - подписала фото чемпионка.

В комментариях ей оставили массу слов поддержки.

«Все разумные жители России желают мира Украине. Мы с вами! Дай Бог мира и здоровья!», «Вся моя поддержка вашему дому», «Да здравствует Украина!», «Я очень хочу надеяться, что мирные жители Украины не пострадают!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в «Танцах со звездами» Ольга Харлан дошла до финала шоу. Она танцевала в паре с известным хореографом Дмитрием Дикусаром.

Напомним, что в семье Ольги Харлан пополнение, первые фото и как назвали малыша: "Встречайте...".

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