Відома українська спортсменка, учасниця останнього сезону шоу" Танці з зірками " Ольга Харлан, де танцювала з Дмитром Дікусаром, показала, як змінилася після салону.

Як пише Politeka.net, 31-річна Ольга Харлан - успішна спортсменка з України, яка має безліч міжнародних медалей, включаючи олімпійської чемпіонки. Зірка вирішила нещодавно спробувати свої сили в "Танцях з зірками", де танцювала з Дмитром Дікусаром. Але перемогу парі не вдалося здобути, хоча і отримали "срібні" медалі проекту. Не забуває Харлан і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ольга вирішила дізнатися, на кого схожа з ранку.

Програма показала, що на 40% спортсменка Х'ю Джекман, а на 60; Дуейн Джонсон.

"Ні, ну це вже дзвіночок. Хоч би на жінку бути схожою в неділю вранці", - написала Ольга, після чого вирушила в салон краси.

"Ось так вже більше на людину схожа. Прямо відчуваю, як волоссю добре", - написала Ольга, показуючи результат походу.

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