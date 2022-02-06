Як пише Politeka.net, 31-річна Ольга Харлан - успішна спортсменка з України, яка має безліч міжнародних медалей, включаючи олімпійської чемпіонки. Зірка вирішила нещодавно спробувати свої сили в "Танцях з зірками", де танцювала з Дмитром Дікусаром. Але перемогу парі не вдалося здобути, хоча і отримали "срібні" медалі проекту. Не забуває Харлан і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ольга вирішила дізнатися, на кого схожа з ранку.
Програма показала, що на 40% спортсменка Х'ю Джекман, а на 60; Дуейн Джонсон.
"Ні, ну це вже дзвіночок. Хоч би на жінку бути схожою в неділю вранці", - написала Ольга, після чого вирушила в салон краси.
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"Ось так вже більше на людину схожа. Прямо відчуваю, як волоссю добре", - написала Ольга, показуючи результат походу.
Нагадаємо, поповнення в родині Ольги Харлан: як тепер виглядає звичайний ранок олімпійської чемпіонки та екс-партнерки Дікусара
А ще Politeka повідомляла, що екс-партнерка Дікусара Ольга Харлан видала, як страждає через свій характер
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