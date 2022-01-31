Ольга Харлан будує стосунки з італійським шпажистом Луїджі Самеле, пише Politeka.net. Пара живе за кордоном, проте днями спортсменка опублікувала кадри, зроблені в рідному Миколаєві.
У своїх постах зірка розповіла про поповнення в родині, показавши милого пса.
"Зустрічайте ... Це Доббі! Наш домашній ельф❤️ з великими вухами і добрими очима😍 Ласкаво просимо в сім'ю, малюче😘", - написала Ольга Харлан.
"Легкою ходою в нашу сім'ю", - додала вона на іншому фото в сторіс.
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"Щастя", - підписала вона інше відео.
Також фехтувальниця вирішила показати свого племінника.
"Всі діти в зборі. Це до речі іграшка Доббі", - написала Ольга Харлан.
"Симпатюля ❤️😍 😍", "який милашка. 😍 😍 😍 😍 ", "Така мила собачка🥰", " з поповненням Вас !!! Такий милашка 😍", " який гарненький 😍", " Біглюшка😍😍😍", "😍😍😍😍😍", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Ольга Харлан і Луїджі Самеле стали спілкуватися, коли вона перебувала в шлюбі. На той момент відносини з чоловіком не складалися, і коли пара вирішила розлучитися, спортсменка стала зустрічатися з новим коханим.
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