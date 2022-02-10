Як передає Politeka.net, Ольга Харлан є популярною українською спортсменкою. Як відомо, вона принесла безліч медалей для України як і чемпіонка світу з фехтування, так і олімпійська чемпіонка. На своїй сторінці в Instagram Харлан вирішила зробити відверту заяву про свою спортивну кар'єру. Вона поділилася потаємним і розповіла, якими складними були останні два роки в її кар'єрі, однак, не дивлячись на це, спортсменка збирається домогтися своєї мрії та подолати всі труднощі.

"Мої найкращі ліки - це час. І у мене воно було, щоб усвідомити, все зважити та вирішити. Вирішити, що я хочу продовжити цей нелегкий шлях до мрії. Почати з чистого аркуша, і в решту 2,5 року віддатися, все-таки, улюбленій справі та своїм цілям



Так що, до зустрічі на доріжці", - заявила Ольга Харлан.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією спортсменки, де зраділи її поверненню в спорт і підтримали її: "Не сумнівався ні секунди...в бій!", "Оля, просто немає слів! Удачі, а головне здоров'я", "Дуже чекаємо", "Удачі! Віримо в тебе", "Браво!", "Тримайся, Зірочка наша", "Пишаюся і вболіваю за тебе", "Крута новина! Успіхів вам", "Удачі, натхнення і сил", "Крутишка! Ми в тебе віримо, ти найкраща!", "Ти крута! Налаштуйся і зроби все якнайкраще! У тебе точно все вийде! Удачі", "Підтримка від вболівальників завжди з Вами!!!! Удачі! Здоров'я, сил і бажання прокидатися вранці і йти на тренування!"

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