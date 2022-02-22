Прима-балерина, найсуворіша суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар похвалилася кадрами, зробленими в Берліні, де вона зараз знаходиться.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Катерина Кухар опублікувала відео.

"Покажу вам мій Берлін. І хоч нас полонив перманентний стрес, ми повинні пам'ятати: переживати — нормально; намагатися змінити фокус, якщо від цього стане легше — нормально; хтось знаходить спокій в медитації, хтось в музиці, танцях, прогулянках, часу з близькими, роботі, хтось спить або повертається подумки в ті дні, коли були абсолютно щасливі. Місце внутрішньої опори у кожного своє і спертися на нього зараз — найкраща ідея, замість паніки. Зберігши в ці дні внутрішній оптимізм і підтримку, поділившись ними — ми станемо тільки сильніше", - зазначила балерина.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Ностальгія, моє місто мрії", "Я теж люблю це місто Берлін. Спасибі велике за 9 теплих секунд!", "Мила кішечка гуляє по Берліну", - пишуть користувачі Мережі.

Але знайшлися і ті, кого розлютив пост Катерини Кухар.

"Так от як, не моя Україна, а мій Берлін. Мало того, що ні писати, ні розмовляти українською не хоче, ще й свою країну змінила на іншу. Там і залишайся! Ганьба!", "Розчарування", - пишуть люди.

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