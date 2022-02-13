Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є успішною українською примою-балериною, а в останні роки зірка судить проект "Танці з зірками". Не забуває балерина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Катя з'явилася в прозорій сукні. Зірка опублікувала два знімки. На першому балерина демонструвала розтяжку, а на другому позувала з квітами.

"Цьому світу не вистачає подарованих по любові квітів і палаючих очей закоханих жінок!",- написала Кухар.

Фанати поставили 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Жінка на фото, як красиво і символічно вийшло, напередодні свята", "як красиво, слова і фото", " які чарівні фотографії! Яка красуня-чарівниця!", "Краса врятує світ!", "Чарівно", " перше фото просто неймовірне!!!", "Катя, яка ви витончена, зворушлива, тендітна, чарівна жінка - милуюся Вами завжди, на всіх фото і відео".

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