Як пише Politeka.net, на честь Дня Святого Валентина Катерина Кухар звернулася до свого чоловіка, артиста балету Олександра Стоянова. Вона поділилася спільним знімком, на якому позувала в неймовірній червоній сукні.

"Коли він сказав, що любить тебе з усіма твоїми недоліками, а ти не знала, що вони у тебе є». Коханий @stoianov_aleksandr, дякую тобі, що ніколи не бачиш моїх недоліків і даруєш мені крила! P. S. всіх зі святом! Миру! І нехай ваші серця відчувають любов в кожну секунду життя!",- підписала фото балерина.

У коментарях зірковій парі залишили багато теплих слів.

"Красиві слова!", "Красуня", "Зі святом, любові, розуміння, турботи", "Як можна бути такою красивою?", "Це фото треба в музей", "Ви неймовірна пара. Найкрасивіша в українському шоу-бізнесі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар розкрила незвичайний спосіб підтримувати форму: секрет від балерини.

Як раніше повідомляла Politeka, Кухар вразила розтяжкою в прозорій сукні: "Цьому світу не вистачає...".

Також Politeka писала, що Катерина Кухар зізналася в бажанні "втекти" від чоловіка.