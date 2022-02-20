Катерина Кухар - прима-балерина, яку знають у багатьох країнах, пише Politeka.net. Зараз зірка разом з чоловіком займається відбором дітей до школи балету.
У новому пості зірка вирішила поговорити про те, як конкурси впливають на свідомість дитини і на її становлення. Катерина Кухар вирішила привести плюси й мінуси змагань.
"За що я не люблю конкурси?
➖ це стрес, скажений адреналін, яким наелектризоване повітря, часом, безсоння, часто — сльози, біль, стерті ноги, розчарування від невідповідності бажаного з дійсним. Але що наші діти отримують натомість?
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➕тут "загартовується сталь", формується характер, перевіряються сила волі і самовладання. Тільки на конкурсі Ви зможете по-справжньому перевірити в свої сили і зрозуміти, чи вмієте превалювати над вашим страхом або ж він бере гору", - написала артистка.
Прима впевнена, що у дітей повинен бути такий досвід і можливість заявити про себе. До того ж потрібно пам'ятати, що життя - не цукровий пряник.
У Мережі підтримали роздуми Катерини Кухар.
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