Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Екатерина Кухар опубликовала видео.
«Покажу вам мой Берлин. И хоть нас пленил перманентный стресс, мы должны помнить: переживать — нормально; стараться сменить фокус, если от этого станет легче — нормально; Кто-то находит спокойствие в медитации, кто-то в музыке, танцах, прогулках, времени с близкими, работе, кто-то спит или возвращается мысленно в те дни, когда были абсолютно счастливы. Место внутренней опоры у каждого своё и опереться на него сейчас — лучшая идея, вместо паники. Сохранив в эти дни внутренний оптимизм и поддержку, поделившись ими — мы станем только сильнее», - отметила балерина.
В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.
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«Ностальгия, мой город мечты», «Я тоже люблю этот город Берлин. Спасибо большое за 9 теплых секунд!», «Милая Кошечка гуляет по Берлину», - пишут пользователи сети.
Но нашлись и те, кого разозлил пост Екатерины Кухар.
«Так вот как, не моя Украина, а мой Берлин. Мало того, что ни писать, ни разговаривать по-украински не хочет, еще и свою страну сменила на другую. Там и оставайся! Позор!», «Разочарование», - пишут люди.
Напомним, что Кухар в прозрачном платье впечатлила растяжкой: "Этому миру не хватает...".
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар решила поговорить с украинцами на серьезную тему: "За что я не люблю...".
Также Politeka писала, что Кухар публично обратилась к звездному мужу: «Никогда не видишь моих…».