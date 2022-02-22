Як пише Politeka.net, Віктор Павлик поділився цікавим відео з фоллооверами на своїй сторінці в Інстаграм. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
Артист разом з маленьким сином і молодою дружиною були в фотостудії. І поки Катерина Репяхова була зайнята, Віктор Павлик розважав Михайлика, співаючи йому колискову, написану спеціально для нього.
«Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата. Ми помандруємо у двох у світ пригод у світ казок. Мій сину підростай. Я завжди поруч – пам’ятай», - співав артист.
Кадри зворушили користувачів мережі.
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«Як мило», «Дуже круто», «Сильні слова», «Вікторе, як це здорово що ти відчуваєш таке почуття та щастя зі своїм сином, це космос!!! Від щирого серця вітаю і радію за таке диво», «Дуже красиво, будьте здорові та щасливі, миру та добра вашій родині», - пишуть у коментарях.
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