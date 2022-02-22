Як пише Politeka.net, Віктор Павлик поділився цікавим відео з фоллооверами на своїй сторінці в Інстаграм. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Артист разом з маленьким сином і молодою дружиною були в фотостудії. І поки Катерина Репяхова була зайнята, Віктор Павлик розважав Михайлика, співаючи йому колискову, написану спеціально для нього.

«Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата. Ми помандруємо у двох у світ пригод у світ казок. Мій сину підростай. Я завжди поруч – пам’ятай», - співав артист.

Кадри зворушили користувачів мережі.

«Як мило», «Дуже круто», «Сильні слова», «Вікторе, як це здорово що ти відчуваєш таке почуття та щастя зі своїм сином, це космос!!! Від щирого серця вітаю і радію за таке диво», «Дуже красиво, будьте здорові та щасливі, миру та добра вашій родині», - пишуть у коментарях.

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