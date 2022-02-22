Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик поделился интересным видео с фоллооверами на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Артист вместе с маленьким сыном и молодой женой были в фотостудии. И пока Екатерина Репяхова была занята, Виктор Павлик развлекал Михайлика, распевая ему колыбельную, написанную специально для него.

"Твои маленькие ручонки держат крепко руку папы. Мы отправимся в двух в мир приключений в мир сказок. Мой сын подрастай. Я всегда рядом, помни», - пел артист.

Кадры растрогали пользователей Сети.

«Как мило», «Очень круто», «Сильные слова», «Виктор, как это здорово что ты испытываешь такое чувство и счастье со своим сыном, это космос!!! От всей души поздравляю и радуюсь за такое чудо», «очень красиво, будьте здоровы и счастливы, мира и добра вашей семье», - пишут в комментариях.

Напомним, жена Павлика призналась, с кем из украинских звезд дружит и какие чувства у нее к Влада Ямы: "Ну а что..."

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика рассказала, как познакомилась с Ефросининой и Карпачевым: "Это правда!"

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика не сдержалась, увидев как Остапчук развлекается на Мальдивах: фото