Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик поделился интересным видео с фоллооверами на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
Артист вместе с маленьким сыном и молодой женой были в фотостудии. И пока Екатерина Репяхова была занята, Виктор Павлик развлекал Михайлика, распевая ему колыбельную, написанную специально для него.
"Твои маленькие ручонки держат крепко руку папы. Мы отправимся в двух в мир приключений в мир сказок. Мой сын подрастай. Я всегда рядом, помни», - пел артист.
Кадры растрогали пользователей Сети.
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«Как мило», «Очень круто», «Сильные слова», «Виктор, как это здорово что ты испытываешь такое чувство и счастье со своим сыном, это космос!!! От всей души поздравляю и радуюсь за такое чудо», «очень красиво, будьте здоровы и счастливы, мира и добра вашей семье», - пишут в комментариях.
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