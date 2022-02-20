Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського шоумена, ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука Христина Горняк активно веде свій блог в Instagram. Зараз подружжя відпочиває на Мальдівах, і звичайно ж показують кадри фоловерам.
Емоціями і яскравим спільним фото з чоловіком Христина Гірник поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Наші Мальдівські канікули підходять до завершення! Цього разу це було як ніколи чарівн о!!!💗 Склалося ось все •* ми разом і в прекрасному настрої! * наша весела компанія, вдячна вам, Таня та Андрій! * готель це взагалі Окремий захват! Повернуся сюди 100%! Ні, не подумайте, що це останній пост про Мальдіви, у мене ще стільки класних фото, але сьогодні ось так», - написала дружина Остапчука.
Зазначимо, пост активно коментують користувачі Мережі. Не втрималася і молода дружина українського артиста Віктора Павлика-Катерина Репяхова.
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"Вау😍 😍 😍 😍", - написала вона.
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