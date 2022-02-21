Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Катерина Репяхова поділилася незвичайними історіями з особистого життя.
"Пост з вигаданими фактами про мене - яскравий приклад того, як легко можна повірити всьому написаному. Але не буду мучити вас очікуваннями і розповім, як йдуть справи насправді:
1. Коли я тільки приїхала в столицю, влаштувалася промоутером в магазин;
2. ВП без нагадувань систематично дарує мені квіти. Навіть пам'ятає, які мої улюблені;
3. Мама завжди підтримувала будь-які мої ідеї;
4. До 11 років я жила зі своїм батьком під одним дахом;
5. Вважаю, що ніхто нікому не зобов'язаний, крім батьків своїм дітям - за законом вони повинні опікати їх до 18 років;
6. Це правда! Дімі Карпачову і Маші Єфросиніній я написала особисто в соц.мережі і так ми познайомилися. Можливо, пізніше напишу окремий пост на цю тему;
7. Завжди погано вчилася в школі. Тільки в 11 класі взялася за голову, щоб скласти іспити;
8. Ще до заміжжя ми вирішили, що сина назвемо Мішею;
9. З самого дитинства подорожувала за кордон з мамою;
10. Завжди вірила в себе!» ,- зазначила Репяхова.
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