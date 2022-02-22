Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка і молода дружина 55-річного Віктора Павліка Катерина Реп'яхова в інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях" розповіла, що не уявляє своє життя без Instagram і зізналася, з ким з українських зірок дружить у соцмережі.
Так, за словами Каті, вона проводить в Instagram близько 6 годин на день, і тільки в той час, коли не зайнята доглядом за новонародженим сином Мішею, який з'явився в шлюбі з Віктором Павліком.
Також Реп'яхова розповіла, що дружить в мережі з багатьма українськими зірками і блогерами, а особливі почуття має до хореографа Влада Ями.
"Катя Бужинська, з нею ми ось спілкуємося і дружимо в Instagram, ну вона на мене підписана і я на неї. Саша Павлік, і чоловік мій. Ольга Сумська. Римма Зюбіна, це моя подружка, ми дружимо, спілкуємося, любимо один одного. Христина Горняк, теж спілкуємося в Instagram, часто один одного підтримуємо, щось коментуємо один одному", - розповіла блогерка про своїх друзів у соцмережі.
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Також вона зазначила, що дружить в Instagram з хореографом Владом Ямою, і дуже любить дивитися його сторіс.
"Ну ось на Влада Яму підписана, ну а що. Я його люблю, обожнюю його почуття гумору, його сторіс-це взагалі", - із захопленням зізналася Реп'яхова.
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