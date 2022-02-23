Українська танцівниця і хореограф Аліна Лі, яка в парі з Дмитром Каднаєм брала участь в шоу "Танці з зірками", похвалилася своїм відпочинком в Грузії.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Аліна Лі опублікувала кадри, зроблені на відпочинку в Грузії. Вона вразила неймовірним фото на вершині гори, злившись в поцілунку зі своїм коханим.

«Грузія. Країна, в якій ми гості, не туристи. Країна, в якій сім'я завжди на першому місці. Країна, в якій завжди будеш ситим. Країна, в якій тебе просто так пригостять, підвезуть і обіймуть. Країна гір, вина, музики і добрих людей. Грузія, спасибі за теплий прийом, приїдемо ще! "Ви з України?! Ми любимо Україну. Ми з вами. Ми за вас. Ви для нас гості, не туристи", - поділилася своїми емоціями від поїздки дівчина.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Крута", «Як красиво», «Так хочу в Грузію», «Неймовірні види», "Який кайф", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Аліна Лі вразила наповал ефектним образом з косами: "Китайський квартал".

Як повідомляла Politeka, Аліна Лі полетіла з України і похвалилася розкішними пейзажами: "яка краса".

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