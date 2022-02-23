Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Аліна Лі опублікувала кадри, зроблені на відпочинку в Грузії. Вона вразила неймовірним фото на вершині гори, злившись в поцілунку зі своїм коханим.
«Грузія. Країна, в якій ми гості, не туристи. Країна, в якій сім'я завжди на першому місці. Країна, в якій завжди будеш ситим. Країна, в якій тебе просто так пригостять, підвезуть і обіймуть. Країна гір, вина, музики і добрих людей. Грузія, спасибі за теплий прийом, приїдемо ще! "Ви з України?! Ми любимо Україну. Ми з вами. Ми за вас. Ви для нас гості, не туристи", - поділилася своїми емоціями від поїздки дівчина.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Крута", «Як красиво», «Так хочу в Грузію», «Неймовірні види», "Який кайф", - пишуть користувачі Мережі.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Путін наказав ввести російські війська в Україну: офіційні документи і кадри
Ведуча "1+1" Марічка Падалко вразила вчинком у прямому ефірі: "До сліз"
"Помолимося за його душу": ветеран кіно пішов з життя, на його рахунку понад 150 фільмів
Пішов з життя знаменитий російський актор, колеги невтішні: "Страшно, з ким залишимося..."
Нагадаємо, що Аліна Лі вразила наповал ефектним образом з косами: "Китайський квартал".
Як повідомляла Politeka, Аліна Лі полетіла з України і похвалилася розкішними пейзажами: "яка краса".
Також Politeka писала, що Каднай засвітився з Лідою Лі в оригінальних образах:"будемо експериментувати".