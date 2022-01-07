Український хореограф Аліна Лі, яка в парі з Дмитром Каднаєм брала участь у шоу "Танці з зірками", вразила яскравим фешн-образом на нових фото.

Як повідомляє Politeka.net, 20-річна Аліна Лі опублікувала у себе в соціальних мережах фото, на якому позувала з об'ємними косами і яскравим макіяжем зі стрілками. Обличчя азіатки прикрашали веснянки, що зробило її образ особливо атмосферним.

"Китайський квартал всередині тебе", - підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

"Ти просто диво", "Приголомшливо красиві фото", "Просто вогонь естетика", "Яка красива", "Жінка-кішка", "Яскрава у всіх сенсах", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Аліна Лі і Дмитро Каднай були фаворитами шоу, але покинули проект в 11-му випуску за крок до фіналу. Як розповідав в інтерв'ю артист, спочатку він повинен був танцювати з іншою дівчиною, але незадовго до початку шоу йому запропонували встати в пару з Аліною.

Нагадаємо, що Аліна Лі в ідеальній сукні вразила Коляденка: "визнаю...".

Як повідомляла Politeka, Діма Каднай розповів, чому на "Танцях з зірками" не міг підняти Аліну Лі:"Так соромно".

Також Politeka писала, що Діма Каднай заговорив про свій роман з популярною співачкою: "я теж можу...".