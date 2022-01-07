Як повідомляє Politeka.net, 20-річна Аліна Лі опублікувала у себе в соціальних мережах фото, на якому позувала з об'ємними косами і яскравим макіяжем зі стрілками. Обличчя азіатки прикрашали веснянки, що зробило її образ особливо атмосферним.
"Китайський квартал всередині тебе", - підписала фото дівчина.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.
"Ти просто диво", "Приголомшливо красиві фото", "Просто вогонь естетика", "Яка красива", "Жінка-кішка", "Яскрава у всіх сенсах", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Аліна Лі і Дмитро Каднай були фаворитами шоу, але покинули проект в 11-му випуску за крок до фіналу. Як розповідав в інтерв'ю артист, спочатку він повинен був танцювати з іншою дівчиною, але незадовго до початку шоу йому запропонували встати в пару з Аліною.
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