Колишня партнерка в шоу "Танці з зірками" відомого виконавця Дмитра Кадная (KADNAY), Аліна Лі, заінтригувала умиротвореним фото з Грузії.

Аліна Лі стала більш популярно в Україні після участі в проекті "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Хореограф разом зі співаком вийшли з проекту після 11 ефіру.

Танцівниця була налаштована дружелюбно, і про своїх конкурентів завжди добре відгукувалася.

Після відходу з проекту екс-партнерка Дмитра Кадная продовжує займатися танцями, а також нерідко робить публікації в Instagram. Зараз на сторінку дівчини підписані 4400 осіб. У новому пості Аліна Лі заінтригувала фото, зробленим на тлі гір в Грузії.

Красуня розпустила довге волосся і насолоджувалася чистим повітрям.

"з у п и н и с ь. д и х а й. с л у х а й . 🏔 🤍 ",- написала артистка.

Пост швидко зібрав сотні лайків.

"Спокій, як красиво", "Огооо ... як красиво", " яка краса🙏", " не встигли приїхати вже фотки😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Аліна Лі займається танцями з п'яти років. Дівчині всього 20 років, але вона вже рік, як мама. Танцюристка побудувала сім'ю зі своїм колегою, з яким була разом до народження дочки, Соломії, 2,5 року.

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