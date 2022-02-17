Аліна Лі стала більш популярно в Україні після участі в проекті "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Хореограф разом зі співаком вийшли з проекту після 11 ефіру.
Танцівниця була налаштована дружелюбно, і про своїх конкурентів завжди добре відгукувалася.
Після відходу з проекту екс-партнерка Дмитра Кадная продовжує займатися танцями, а також нерідко робить публікації в Instagram. Зараз на сторінку дівчини підписані 4400 осіб. У новому пості Аліна Лі заінтригувала фото, зробленим на тлі гір в Грузії.
Красуня розпустила довге волосся і насолоджувалася чистим повітрям.
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"з у п и н и с ь. д и х а й. с л у х а й . 🏔 🤍 ",- написала артистка.
Пост швидко зібрав сотні лайків.
"Спокій, як красиво", "Огооо ... як красиво", " яка краса🙏", " не встигли приїхати вже фотки😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Аліна Лі займається танцями з п'яти років. Дівчині всього 20 років, але вона вже рік, як мама. Танцюристка побудувала сім'ю зі своїм колегою, з яким була разом до народження дочки, Соломії, 2,5 року.
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